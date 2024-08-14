Ольга Хохлова навестила детей и лично осмотрела условия, в которых они провели три летние недели.

Лето подходит к концу, а значит, завершаются и самые большие каникулы. Как удалось отдохнуть и восстановить силы перед новым учебным годом ребятам Судогодского района в лагере «Факел», проинспектировала спикер Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Вчера она навестила детей и лично осмотрела условия, в которых они провели три летние недели.В «Факеле» завершается третья смена. Сегодня ребята разъезжаются по домам. Но воспоминаний и впечатлений хватит на весь год – до следующего лета, когда снова можно будет вернуться в лагерь.Скучать времени не было совершенно. Каждый день – мероприятия и активности. То показ эко-моды, то шоу пародий, то поиски древних сокровищ, то состязания по армрестлингу и бадминтону, то путешествие в страну сказок и мультфильмов... Всего не перечислить. И даже дождь – не помеха. А еще смену курировало «Движение первых». Замдиректора по воспитательной работе Дмитрий Цыганков – муниципальный куратор организации. Активисты знакомили ребят с главными идеями и ценностями «Первых» и еще больше разнообразили их насыщенную событиями жизнь.«В лагере особая атмосфера, которая заставляет меня возвращаться сюда вот уже 7 год. Я даже не могу представить свою жизнь без «Факела». Наверное, когда-то наши пути разойдутся. Уверен, все равно буду находить время, чтобы вернуться в это место, пусть уже и не по работе. Оно волшебное, чарующее, дарящее новые знакомства, друзей, любовь, впечатления», – делится Дмитрий.За сезон в «Факеле» отдохнуло и поправило здоровье более 350 детей. Среди них – воспитанники детских домов и школ-интернатов. Например, в эту смену один из четырех отрядов – ребята специализированной Лухтоновской школы-интерната. С ней у «Факела» давняя дружба и партнерские связи. Отдыхают тут также ребята из малообеспеченных или так называемых «трудных» семей – на время летней лагерной смены все сложности остаются в стороне. Довольны все, многие возвращаются сюда снова и снова.Милания Ефграфова старается приезжать в лагерь каждое лето. «Мне тут очень нравится. Тут теплая, семейная атмосфера, тут зашкаливает дух, много разных мероприятий. Тут очень классно! В эту смену мне особенно понравилась игра «Муравейник». Я старалась заработать побольше «валюты», чтобы купить нужные лоты для моего отряда», – рассказывает Мила о своих впечатлениях.Ольгу Хохлову тоже тронула атмосфера лагеря. Она искренне порадовалась за ребят, так весело и интересно проведших последний месяц перед школой: «Всегда, когда приезжаешь в такие места, вспоминаешь свое детство: за месяц в лагере успевали крепко подружиться, найти единомышленников, добрых товарищей. Мне особенно понравилось, что в «Факела» наполнен событиями буквально каждый лень. Ребята уже думают о том, как вернутся сюда через год. И отличная придумка с галстуками разных цветов, обозначающим «заслуги» перед отрядом. Все знают, что обладатели самого почетного цвета – ребята боевые, талантливые, задорные и наверняка придут на помощь друг другу».Подарить детям отличный отдых «Факел» смог, даже несмотря солидный возраст – в этом году отмечается 60 лет со дня его открытия. К нынешнему сезону материальную базу существенно обновили – провели косметический ремонт помещений, подкупили инвентарь. Сейчас в распоряжении отдыхающих не только жилые корпуса и столовая, но и беседки, спортивный городок, футбольное и волейбольное поля, площадка для игры в настольный теннис, игровая, летняя открытая эстрада. Есть задумка к следующему сезону серьезно обновить спортивную базу.«Непременно будем развивать оздоровительные лагеря в регионе. Нужно дополнять корпуса. Одна смена может вместить около 120 человек, а желающих гораздо больше. Поэтому проект, который сейчас идет и на федеральном уровне, и на региональном, – строительство модульных корпусов, – будет продолжаться. И мы, депутаты, поддержим его при формировании нового бюджета», – пообещала Ольга Хохлова.