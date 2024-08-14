От полученных травм он скончался.

В районе выезда с бульвара Художника Иванова и улицы Толмачевской во Владимире пешехода сбили сразу две машины. От полученных травм мужчина скончался.Авария произошла поздно вечером во вторник,13 августа, в 22.40. На девятом километре трассы Р-132 мужчина выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. 21-летний молодой человек, управляя легковушкой «ВАЗ-2115», не успел затормозить и сбил человека.После по упавшему мужчине проехалась еще одна машина — Kia Cerato. Об этом сообщает издание .Личность погибшего пешехода пока не установлена. Также травмы получил водитель отечественной легковушки. Полиция проводит проверку по факту аварии.Напомним, что за неделю в ДТП во Владимирской области .