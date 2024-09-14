Собиралась всего-лишь отремонтировать санузел, но лишилась 1,4 миллиона рублей и осталась без ремонта. Женщина из Собинки наткнулась на объявление в местной газете от бригады строителей и

Собиралась всего-лишь отремонтировать санузел, но лишилась 1,4 миллиона рублей и осталась без ремонта. Женщина из Собинки наткнулась на объявление в местной газете от бригады строителей и откликнулась на него, не зная, что это – мошенники. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, все произошло в октябре 2022 года. К женщине приехали трое молодых людей. После замеров они