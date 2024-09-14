Один погиб в Суздале, второй – в областном центре.

Во Владимирской области в пятницу, 13 сентября, насмерть разбились сразу два мотоциклиста. Подробности обеих аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Первое ДТП произошло в Суздале около 11.30. 23-летний водитель мотоцикла «Сузуки», по предварительной информации, двигаясь со стороны ул. Ленина в сторону бульвара Всполье, столкнулся со стоящим у правового края проезжей части грузовиком «ЗИЛ». Его водитель в этот момент занимался ремонтом канализационного колодца. От полученных травм мотоциклист скончался.Второе ДТП произошло во Владимире, на перекрестке ул. Большая Нижегородская и Погодина, около 20.15. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь в сторону ул. Добросельская по крайней левой полосе, на перекрестке столкнулся с мопедом «Свифт», за рулем которого находился 19-летний молодой человек.В момент аварии, как сообщается, он стоял в левой полосе для движения, собираясь повернуть в сторону ул. Погодина. От полученных травм парень скончался.