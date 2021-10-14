После того, как подрядчики исполнят свою часть контракта «ЦУГД» нанесёт разметку.

К концу октября во Владимире отремонтируют дороги и тротуары на улицах Егорова и Красноармейской. Об этом сообщили в горадминистрации.На первом объекте уже уложены бордюры и выравнивающий слой асфальта. Ремонт тротуара – продолжается. Напомним, что за работу мэрия заплатит компании «ВладСК» свыше 39 млн рублей.На Красноармейской ООО «Владавтодор» приведёт в порядок проезжую часть и пешеходные дорожки за 35,5 млн. рублей. Тротуары уже отремонтированы. Заменён бордюрный камень, дорожное полотно закатано первым выравнивающим слоем асфальтобетона. Начались работы по укладке основного.Для обеспечения безопасности на дороге оборудованы заездные «карманы». После того, как подрядчики исполнят свою часть контракта «ЦУГД» нанесёт разметку.