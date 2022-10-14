Центры помощи близким мобилизованных действуют уже практически во всех территориях области. Об...

Центры помощи близким мобилизованных действуют уже практически во всех территориях области. Об открытии такого центра в городе оружейников - Мария Платанюк.С заботой о каждом! Еще один пункт помощи семьям защитников Родины открыт в городе воинской славы - Коврове. Он разместился на базе комплексного центра социального обслуживания населения. На Октябрьской, 9.- Работать он будет ежедневно. С понедельника по пятницу. С восьми до 17 часов. И будут работать специалисты, которые требуются для решения различных вопросов.Как идет работа, оценила глава Коврова Елена Фомина. И пообщалась с семьями мобилизованных.- Вопросы задавайте, обратную связь вы обязательно получите...Обращения родственников бойцов, как и в других районах области, принимают сотрудники различных ведомств. Запросы различны: от продуктовой помощи до разъяснения действия "кредитных каникул". За поддержкой можно обратиться и лично, и по телефону. Также специалисты будут выезжать на дом.Елена Фомина, глава г. Коврова:- Это мера крайне необходимая сегодня, в этом центре будут работать и юристы, и психологи, и работники банковской сферы, судебные приставы. Для того чтобы ответить на все поступающие вопросы.На сегодняшний день, кроме Коврова, такие центры созданы во Владимире, Гусь-Хрустальном, Александровском, Гороховецком, Вязниковском, Киржачском, Муромском, Судогодском, Суздальском и Петушинском районах. Долг области - поддержать защитников и их близких, отмечает губернатор Александр Авдеев. Адресную помощь уже получили семьсот человек.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас выполняет очень важную функцию, для того чтобы поддерживать связь с семьями, родителями, детьми, женами.Будем и дальше продолжать поддерживать наших мобилизованных, военных и поддерживать их семьи.Зимняя одежда и обувь для детей, помощь в решении медицинских проблем, консультация психологов, поддержка волонтёров "Единой России". С каждым будут работать индивидуально.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения:- Уточняем, в чем конкретно нуждаемость есть. Назначено пособие. Выплаты какие сегодня имеются. Многим уже оказали единовременную помощь по заявлению семьи. По социальному контракту 5 семей будут получать до 80 тысяч. Кроме того, продуктовые наборы, вещевые...Свои вопросы близкие мобилизованных могут задавать и по единому социальному телефону 8-800-450-01-21. Он действует круглосуточно.Мария Платанюк "Вести-Владимир"