Жительница Меленковского района погибла от рук супруга. Он и до этого неоднократно ее избивал. Однажды дело дошло до суда. Но злодеяния мужа женщина прощала и возвращалась к нему, пока все не

Жительница Меленковского района погибла от рук супруга. Он и до этого неоднократно ее избивал. Однажды дело дошло до суда. Но злодеяния мужа женщина прощала и возвращалась к нему, пока все не закончилось трагедией. Как сообщили в прокуратуре, в июне этого года злоумышленника судили за причинение легкого вреда здоровью супруги. Ему назначили полгода исправительных работ. Часто