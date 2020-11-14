Реставрация объекта идёт с 2013 года.

Реставрация родовой усадьбы Владимира Зворыкина в Муроме увеличит экспозиционные площади и количество экспонируемых предметов, рассказала ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Работы в имении купцов Зворыкиных продолжаются с 2013 года. До 2024 года на них потратят 315 млн рублей, но необходимо более 630 млн.«Разработан дизайн-проект экспозиции. Предполагается, что после завершения реставрации экспозиционная площадь Муромского историко-художественного музея увеличится с 550 до 1300 квадратных метров, а количество экспонатов вырастет до 10 000. В отреставрированном здании откроют концертно-лекционный зал, детский центр», - отметила Алиса Михайловна.Сейчас идут работы с восстановлением фундамента, по укреплению склона, на котором стоит особняк. На 2021 год запланирована замена крыши и стропил, а также реставрация настенной живописи.«Сейчас ведутся переговоры с Минкультом о поддержке проекта на федеральном уровне. Мы запросили 315 млн рублей, - отметила она.Добавим, что глава региона Владимир Сипягин на встрече с профильным министром Ольгой Любимовой договорились о рассмотрении возможности поддержки этого проекта.Владимир Зворыкин (1888-1982) - родился в семье муромского купца первой гильдии, торговца хлебом Козьмы Алексеевича Зворыкина. Русский и американский инженер. Покинул Россию во время Гражданской войны. Один из основоположников телевидения, также разработал факс, сканер, приборы ночного видения, электронный микроскоп.