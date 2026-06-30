Владимирская делегация приняла участие в первом этапе 23 съезда «Единой России». Мероприятие проходило в Москве при участии Президента России Владимира Путина и лидера партии Дмитрия

Владимирская делегация приняла участие в первом этапе 23 съезда «Единой России». Мероприятие проходило в Москве при участии Президента России Владимира Путина и лидера партии Дмитрия Медведева. Главная цель съезда – утвердить кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Всего в списке 600 претендентов. Владимирскую область на выборах представили действующие депутаты Госдумы Игорь Игошин, Алексей Говырин