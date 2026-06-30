Острую ситуацию с топливом обсудили на заседании Законодательного Собрания. Представители регионального правительства отчитались о предпринимаемых мерах. Губернатор Александр Авдеев

Острую ситуацию с топливом обсудили на заседании Законодательного Собрания. Представители регионального правительства отчитались о предпринимаемых мерах. Губернатор Александр Авдеев охарактеризовал положение как «контролируемое, но непростое». Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Вопрос сложный, все знают, в каждом регионе в той или иной степени сказывается проблематика с перестройкой логистики. Часть заводов действительно страдают от того, что сталкиваются