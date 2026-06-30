33 регион вошел в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получит федеральную субсидию на поддержку добровольчества. Область привлекла 3,66 млн рублей, которые будут

33 регион вошел в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получит федеральную субсидию на поддержку добровольчества. Область привлекла 3,66 млн рублей, которые будут направлены на развитие молодежных инициатив в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом поделились в облправительстве. Всего в 2026 году поступило 64 заявки от субъектов Российской Федерации, из них только