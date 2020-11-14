Изменения в Указ губернатора заработали 13 ноября.

13 ноября обладминистрация провела рейд по объектам общепита. Задача – проинформировать бизнес и ответить на интересующие вопросы. Напомним, что 13 ноября в барах и ресторанах введена система QR-кодов.В ней уже зарегистрировано порядка 450 заведений. На месте проверена работа приложений. Вместе с продлением времени работы заведений ужесточены санитарно-эпидемиологические нормы.Это 50-процентное заполнение зала от максимально возможного, а также дезинфекция и другие меры предосторожности.«Мы очень рады, что нас не закрыли, как весной. Большое спасибо администрации Владимирской области, губернатору, что дали нам возможность работать. Сейчас посетители с пониманием относятся и к ношению масок, и к регистрации», - отметил исполнительный директор одного из ресторанов Виталий Глебов.Владелец одного из баров Дмитрий Чесноков отметил, что зарегистрироваться несложно.«Регистрация проходит быстро. Покупатели реагируют спокойно. Ни в одном из шести заведений проблем не возникло. Посетителей с кнопочным телефоном регистрируют сотрудники», – отметил он.Напомним, что до 1 декабря в заведениях общественного питания региона запрещено проводить банкеты, праздничные мероприятия, концерты и выступления творческих коллективов.