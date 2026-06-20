Рабочие выложили плиткой давно протоптанную людьми пешеходную дорожку.

Владимирские власти продолжают благоустройство смотровой площадки у Дмитриевского собора. Завершить работы и обновить площадку планируют к 17 июля. Среди запланированных изменений — установка памятника князю Андрею Боголюбскому, который будет представлен в образе монаха.От смотровой площадки до Успенского собора был обустроен путь, который назвали «сухой набережной». Об этом ранее говорил губернатор Александр Авдеев. На практике, рабочие просто выложили плиткой давно протоптанную людьми пешеходную дорожку. Строительство продолжается. В этом году во Владимире предусмотрено благоустройство многих объектов.