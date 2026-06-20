Иван Грибов назначен прокурором Республики Башкортостан.

Областной прокурор Иван Грибов покидает Владимирскую область — он назначен прокурором Республики Башкортостан.Об этом сообщили в соцсетях сенаторы Совета Федерации от Владимирской области Владимир Киселёв и Андрей Шохин, ведь именно СФ согласует такие назначения.Грибов приступил к исполнению обязанностей прокурора Владимирской области в 2023 году на пятилетний период, однако отработал в регионе три года. За это время он зарекомендовал себя как один из наиболее открытых, принципиальных и отзывчивых представителей правоохранительных органов области.Иван Владимирович Грибов — выпускник Саратовской государственной юридической академии. В следующем году исполнится 30 лет его стажа службы в органах прокуратуры. Ранее он занимал различные должности в Пензенской и Псковской областях, а также в Республике Удмуртия.Несмотря на то, что пятилетний срок пребывания во главе областной прокуратуры еще не истек, Иван Грибов покидает регион.