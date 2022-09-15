Смотрите в утреннем выпуске Вестей: Статус доставки Упростит доставку, но усложнит жизнь....

Смотрите в утреннем выпуске "Вестей":Статус доставкиУпростит доставку, но усложнит жизнь. Почему жители деревни Хрястово Собинского района против строительства логистического центра Вайлдберриз?Выбор сделанОбластной избирком утвердил результаты губернаторских выборов, когда инаугурация?Лианы средней полосыНе захватчик, а декоратор. Как приручить декоративный виноград и выбрать для него подходящее место на участке.