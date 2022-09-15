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Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит жизнь....
Смотрите в утреннем выпуске "Вестей":
Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит жизнь. Почему жители деревни Хрястово Собинского района против строительства логистического центра Вайлдберриз?
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Областной избирком утвердил результаты губернаторских выборов, когда инаугурация?
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Не захватчик, а декоратор. Как приручить декоративный виноград и выбрать для него подходящее место на участке.