Заброшенный коровник в селе Махра Александровского района загорелся вечером 14 сентября. В 18:10 спасателям сообщили о возгорании, рассказали в пресс-службе министерства региональной

Заброшенный коровник в селе Махра Александровского района загорелся вечером 14 сентября. В 18:10 спасателям сообщили о возгорании, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Прибывшие пожарные установили, что огонь полностью охватил заброшенное здание. Угрозы распространения пламени не было. Пожар потушили на площади 910 квадратных метров. Спасатели вернулись в часть в 23:50. Никто не пострадал. Прокомментируйте новость