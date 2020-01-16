Ради возведения трёх 10-этажных домов, на 1-м Коллективном проезде будут снесены пять старых домов

14 января на пресс-конференции глава администрации города Владимира Андрей Шохин заявил, что, несмотря на слухи, в районе улицы Горького не будут строиться 17-этажные дома.Сити-менеджер заявил, что если на 1-м Коллективном проезде и появятся дома, то они будут не выше соседних зданий, иначе многоэтажные дома и офисный центр будут друг другу мешать. В мэрии особое внимание уделяют развитию инфраструктуры в том районе. Потенциальному застройщику придётся проработать концепцию развития, включающую в себя проходы, проезды, парковки и т.д. Правда пока в горадминистрацию с предложениями никто не обращался.Ради возведения трёх 10-этажных домов, на 1-м Коллективном проезде будут снесены пять домов 1957-1958 годов и сараи, прилегающие к ним.