По информации Белого дома, к 15 февраля первым компонентом «Спутника V» привито 26210 жителей, вторым – 4075.

Во Владимирскую область поступило 12 400 доз вакцины от коронавируса. До конца февраля регион получит ещё 16500 ампул с препаратом. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Из общей массы - 850 доз получила ГКБ №5 во Владимире, 800 – Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Муроме, по 700 – Гусь-Хрустальная городская больница и Собинская районная больница, по 600 – Муромская ГБ №3, Александровская и Петушинская райбольницы, а также поликлиника №1 во Владимире», - пояснили в департаменте здравоохранения.Всего в области развёрнуто 48 пунктов для вакцинации от ковида и 17 мобильных ФАПов.По информации Белого дома, к 15 февраля первым компонентом «Спутника V» привито 26210 жителей, вторым – 4075.Записаться на вакцинацию можно через госуслуги, на или по единому номеру 122.До конца 2021 года планируется привить 60% населения региона.