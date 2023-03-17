Во Владимирской области грачи начали собирать строительный материал для гнезд. Климатическая весна...

Во Владимирской области грачи начали собирать строительный материал для гнезд.Климатическая весна все ближе - грачи уже подыскивают материал для будущих гнезд.Видео прогулки пернатых появилось в соцсетях. Автор - Валерий Савельев из Радужного. На кадрах грач деловито шагает по проталинам, видимо, выискивая подходящие веточки и травинки. А вот синоптики не разделяют птичьего оптимизма и пугают прогнозами - в выходные ночью столбики термометров опустятся до минус десяти. И, в целом, весна еще принесет ряд погодных сюрпризов, говорят специалисты.Видео ВК "Природа Владимирской области"