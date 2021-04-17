Политолог Валерий Карбалевич считает, что предстоящая встреча Путина и Лукашенко будет связана с возобновлением интеграционных процессов. На это есть ряд причин.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что предстоящая встреча Путина и Лукашенко будет связана с возобновлением интеграционных процессов. На это есть ряд причин.Александр Лукашенко сумел удержаться у власти, использовав при этом самый примитивный метод. Расположившись на штыках, политик старается доказать мировому сообществу, что он является легитимным президентом.На 22 апреля назначена встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. Политолог Валерий Карбалевич выразил мнение, что основным лейтмотивом беседы двух лидеров будет возвращение к истории с дорожными картами. Несколько лет назад работа по данному направлению была прервана, отметил эксперт.Вопрос будет тесно связан с экономической поддержкой, считает Карбалевич. Кроме того, специалист объяснил, почему интеграция вновь стала актуальна именно сейчас.Дело в том, что позиции Лукашенко ослабли. К этому нужно прибавить тот факт, что переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Нужда в российской поддержке возросла в разы, добавил Карбалевич.Политолог также ответил на вопрос, есть ли у вариант не подписывать эти карты. Карбалевич считает, что решение последнего диктатора Европы будет зависеть от того, насколько он считает свое положение устойчивым.