Приговор в законную силу не вступил.

Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.Следствие установило, что осужденный и его сожительница систематически выпивали, что часто приводило к конфликтам. 21 февраля этого года, находясь в гостях у родственницы, пара вновь поссорилась, и мужчина нанес женщине не менее пяти ударов по голове и телу.После этого они продолжили выяснять отношения уже в своей квартире, где обвиняемый снова жестоко избил сожительницу по голове. Затем мужчина отправился спать, а избитая женщина скончалась на месте от полученных травм.Утром тело погибшей обнаружила мать осужденного. Суд приговорил виновника к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.