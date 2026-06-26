Проводятся судебные экспертизы и другие необходимые мероприятия для завершения расследования

Фрунзенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пешехода.Следствие установило, что в ночь на 21 июня текущего года обвиняемый за рулем «Шкоды Октавии» ехал по улице Добросельской. На пересечении с улицей Егорова он совершил наезд на 26-летнего местного жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Следователи СК незамедлительно выехали на место происшествия, провели все необходимые действия по фиксации и сбору доказательств. Автомобиль изъяли, водителя допросили и предъявили обвинение. Свидетель ДТП также дал показания.Вину в совершении преступления водитель признал.