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Вчера, 25 июня, в 19:39 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Бурыкино Собинского района. Пожар произошел в жилом доме по улице Мира, 1.По прибытии первых пожарных подразделений было зафиксировано сильное горение хозяйственных построек, бани и самого частного жилого дома. Площадь возгорания составила 199 квадратных метров.К счастью, информация о погибших или пострадавших не поступала. К ликвидации огня привлекли 27 человек личного состава МЧС и 7 единиц спецтехники, которые успешно справились с возгоранием.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан быть внимательными и осторожными с огнем.