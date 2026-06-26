Большинство компаний малого и среднего бизнеса смогли адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка без существенных изменений в работе.

Большинство компаний малого и среднего бизнеса смогли адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка без существенных изменений в работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ и данные «Онлайн Патента», представленные в рамках ПМЭФ-2026.С 1 марта 2026 года в России действуют новые требования к оформлению вывесок и информационных табличек: они должны быть на русском языке. Исследование на основе опроса* 863 компаний показало, как предприниматели адаптировались к изменениям.Более 90% опрошенных заявили, что закон практически не повлиял на их работу. Две трети из тех, кого изменения коснулись, выбрали один из двух путей: либо русифицировали материалы, либо зарегистрировали бренды на латинице в качестве товарных знаков.В каждой пятой компании отметили, что потратили на адаптацию существенные суммы – более 10% маркетингового бюджета. Треть предпринимателей оценила дополнительные затраты как минимальные. Основными статьями расходов стали ребрендинг и обновление сайтов и внутренних платформ.В трети опрошенных компаний заявили, что опасались снижения узнаваемости бренда из‑за смены вывесок, но в реальности большинство не заметило изменений в продажах и взаимодействии с клиентами.В 2026 году компании стали активнее регистрировать товарные знаки: за январь–апрель общее число заявок выросло на 31% год к году. При этом спрос на знаки в кириллице увеличился на 23%, а на обозначения в латинице или со смешанными элементами — на 40%. Пик активности пришёлся на февраль и март, в апреле спрос пошел вниз по мере отработки законодательных требований компаниями. Отмечается, что тенденция к регистрации кириллических знаков наметилась ещё в 2025 году — сразу после принятия закона.Как рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, если компания хочет продолжать использовать нерусскоязычное обозначение в информации для потребителей, единственный правовой механизм — регистрация такого обозначения в Роспатенте в качестве товарного знака. В России уже зарегистрировано свыше 1 млн товарных знаков, поэтому для бизнеса растет риск непреднамеренно использовать обозначение, сходное с уже охраняемым брендом. Многие компании, обращаясь к с совместному с ВТБ сервису «Регистрация товарного знака», закрывают риски потенциальных конфликтов, которые во многих случаях могут приводить к многомиллионным претензиям, отметила эксперт.*Опрос проведен ВТБ в мае 2026 года среди 863 компаний малого и среднего бизнеса.