Ключевой целью инициативы стало продвижение здорового образа жизни.

С 17 по 26 июня по всей России проходили профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. Сотрудники полиции Владимира совместно с представителями Общественного совета, казачьими формированиями, народными дружинниками и работниками городской администрации провели серию рейдов в общественных парках и скверах.Ключевой целью инициативы стало продвижение здорового образа жизни среди жителей города. Особое внимание организаторы уделили молодежи, призывая подростков отказаться от пагубных пристрастий.