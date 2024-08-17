До конца года в селе Лемешки откроют новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве области. Предыдущий ФАП располагался в здании, построенном в 1988 году. Медицинская помощь

До конца года в селе Лемешки откроют новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве области. Предыдущий ФАП располагался в здании, построенном в 1988 году. Медицинская помощь там сейчас не оказывается. Жителям приходится лечиться в Боголюбовской поликлинике. Новый ФАП устанавливают в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Уже установлена модульная конструкция, закуплено оборудование. Осталось