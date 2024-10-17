В сентябре 2023 года фигурант, пытаясь скрыться на автомобиле, совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы.

Ковровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года фигурант, управляя автомобилем ГАЗ, не выполнил требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. Полицейскими были предприняты меры для его остановки. Двигаясь по автодороге, правонарушитель совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. В результате ДТП полицейский с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.Водитель бросил транспортное средство в лесном массиве, а сам скрылся.Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки была установлена личность мужчины, находившегося за рулем. Им оказался мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами.По факту наезда на полицейского следственными органами в отношении водителя было принято процессуальное решение.Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Автомобиль, на котором передвигался фигурант, был конфискован.Приговор в законную силу не вступил.