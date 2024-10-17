В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что администрация Кольчугинского района незаконно передала жительнице Московской области участки общей площадью 2100 квадратов земли. При этом

В ходе одной из проверок прокуратура выяснила, что администрация Кольчугинского района незаконно передала жительнице Московской области участки общей площадью 2100 квадратов земли. При этом по закону чиновники должны были провести аукцион, объяснили в пресс-службе прокуратуры. Договор купли-продажи заключили под видом неоднократного перераспределения земель. Плата за увеличение площади участка составила всего 15% от кадастровой стоимости. Иными