В регионе продолжается реализация федерального проекта Создание единого цифрового контура...

В регионе продолжается реализация федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения". Что такое единая цифровая платформа? Узнаем прямо сейчас.Долой бесконечные очереди и лишнюю бумажную волокиту! "Единая цифровая платформа", которую разрабатывают МИАЦ и "Ростелеком", вместит все данные о здоровье человека с момента рождения. Результаты обследований и анализов будут храниться в защищенном оцифрованном виде. Посмотреть их можно будет в любой момент в личном кабинете. Даже в другом городе человеку смогут оказать помощь с учётом его индивидуальных показаний и ограничений. В ЕЦП входит множество сервисов: электронная запись к врачу, электронная регистратура, центральный архив медицинских исследований, лабораторно-информационная система, диспетчерская служба скорой помощи и телемедицина. В нашей области уже можно получить консультацию врача через мобильное приложение "Телемед.ВО". Скачать на телефон или планшет его можно бесплатно.Алиса Невская, пациент поликлиники №2:- Пришла на приём, как обычно. И в день консультации, и в течение приема врач предложил второй прием пройти через "Телемед". Можно легко скачать приложение. Там интуитивное меню. Все легко и просто. Туда можно добавить своих родственников, своего ребенка. Выбираешь специалиста, удобное время и мне приходит подтверждение, и в день консультации приходит напоминание. Ну, если я вдруг забуду.Важны медучреждения, которые продвигают и помогают внедрению "Единой цифровой платформы". Лидер - ковровская больница № 2, активно осваивают платформу владимирские больницы 5, 4 и 6, поликлиника №2, а также ЦРБ Юрьев-Польского.Елена Овчинникова, главный врач городской поликлиники №2, г. Владимир:- Схема проста: пациент приходит на первичный прием, получает необходимые назначения, обследования, лечение. Далее ему на повторные приемы приходить необязательно в поликлинику. Врач сам по специализированным видам связи свяжется с пациентом, расскажет ему, какие у него результаты анализов, обследований и скорректирует лечение, которое ранее назначил.Телемедицинские консультации особенно важны для пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, пациентам, которые перенесли гипертонические кризы и оперативные вмешательства. Задача №1 для врачей - наблюдать за здоровьем таких пациентов в динамике, чтобы сохранить и продлить их жизнь.