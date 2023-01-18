На обновление автопарка, по предварительным данным, потребуется 1,5 млрд рублей.

Во Владимире для решения проблем с пассажирскими перевозками планируют закупить 100 автобусов и троллейбусов. На обновление автопарка, по предварительным данным, потребуется 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев.Во время рабочего совещания губернатор поручил за неделю разработать проект транспортной стратегии города. В её основу лягут конкретные шаги.«Предлагаю в 2023 году закупить 100 единиц техники для государственного перевозчика. В ближайшие дни мэрия направит сотрудников на производства, чтобы зарезервировать машины. Для обновления подвижного состава, предварительно, в ближайшие три года потребуется около 1,5 млрд рублей. Для начала будем определять схему финансирования: бюджетные деньги, инфраструктурный кредит или лизинг», - пояснил глава региона.Правительство также намерено заняться темой кадровым дефицитом водителей и кондукторов, который наблюдается в отрасли.