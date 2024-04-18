Эксперты рассказали владимирцам, чем опасно употребление энергетических напитков
Энергетические...
Эксперты рассказали владимирцам, чем опасно употребление энергетических напитков
Энергетические напитки позволяют человеку быстро получить заряд бодрости на несколько часов.
С древнейших времен люди пользовались природными стимуляторами: кофе, чай, орехи кола, лимонник китайский, женьшень, аралия и прочие.
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали об опасности употребления энергетиков.
Для начала разберемся, что входит в их состав?
- Таурин - участвует в ряде обменных процессов и улучшает питание клеток. Считается безвредным в малых количествах, однако в составе современных энергетиков его обычно много.
- Кофеин - может заменяться теином или матеином. В основном служит для повышения умственной и физической работоспособности, усиливая реакцию и память. При этом увеличивается частота пульса, повышается уровень артериального давления. Повышает риск развития аритмии.
- Теобромин - довольно сильный стимулятор.
- Витамины и глюкоза - поддерживают организм и повышают работоспособность.
На первый взгляд, не так уж и страшно? Основу большинства таких напитков составляют кофеин, сахар, витамины и вкусовые добавки. Дело в том, что угроза заключается в концентрации этих веществ.
К чему приводит частое употребление энергетиков?
- У человека повышается сахар крови и подскакивает давление, что может закончиться гипертоническим кризом.
- Страдает нервная и сердечно-сосудистая система.
- люди, активно пьющие энергетические напитки, чаще подвержены тахикардии и приступам тошноты.
- Появляется бессонница.
- Человек начинается жаловаться на головную боль.
- Проявляются проблемы психического характера.
- Люди жалуются на расстройство желудка.
Если у вас предстоит трудный день, вы не выспались, и вам все же необходимо выпить энергетический напиток, старайтесь придерживаться некоторых правил:
- Не пейте более двух банок, так как вместо желаемого эффекта вы ощутите побочные действия.
- По окончании действия энергетика организму необходим отдых для восстановления ресурсов.
- Не употребляйте напитки после занятий спортом. Они являются мочегонными, в результате наступает обезвоживание, и может подняться давление.
- Напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и подросткам, пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину.
- Нельзя смешивать тоники с алкоголем. Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у человека может наступить гипертонический криз.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений