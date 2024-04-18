Эксперты рассказали владимирцам, чем опасно употребление энергетических напитков Энергетические...

Эксперты рассказали владимирцам, чем опасно употребление энергетических напитковЭнергетические напитки позволяют человеку быстро получить заряд бодрости на несколько часов.С древнейших времен люди пользовались природными стимуляторами: кофе, чай, орехи кола, лимонник китайский, женьшень, аралия и прочие.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали об опасности употребления энергетиков.Для начала разберемся, что входит в их состав?- Таурин - участвует в ряде обменных процессов и улучшает питание клеток. Считается безвредным в малых количествах, однако в составе современных энергетиков его обычно много.- Кофеин - может заменяться теином или матеином. В основном служит для повышения умственной и физической работоспособности, усиливая реакцию и память. При этом увеличивается частота пульса, повышается уровень артериального давления. Повышает риск развития аритмии.- Теобромин - довольно сильный стимулятор.- Витамины и глюкоза - поддерживают организм и повышают работоспособность.На первый взгляд, не так уж и страшно? Основу большинства таких напитков составляют кофеин, сахар, витамины и вкусовые добавки. Дело в том, что угроза заключается в концентрации этих веществ.К чему приводит частое употребление энергетиков?- У человека повышается сахар крови и подскакивает давление, что может закончиться гипертоническим кризом.- Страдает нервная и сердечно-сосудистая система.- люди, активно пьющие энергетические напитки, чаще подвержены тахикардии и приступам тошноты.- Появляется бессонница.- Человек начинается жаловаться на головную боль.- Проявляются проблемы психического характера.- Люди жалуются на расстройство желудка.Если у вас предстоит трудный день, вы не выспались, и вам все же необходимо выпить энергетический напиток, старайтесь придерживаться некоторых правил:- Не пейте более двух банок, так как вместо желаемого эффекта вы ощутите побочные действия.- По окончании действия энергетика организму необходим отдых для восстановления ресурсов.- Не употребляйте напитки после занятий спортом. Они являются мочегонными, в результате наступает обезвоживание, и может подняться давление.- Напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и подросткам, пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину.- Нельзя смешивать тоники с алкоголем. Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у человека может наступить гипертонический криз.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений