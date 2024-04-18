Владимирцы могут увидеть фильм Сто лет тому вперед Космическая премьера. В широкий прокат вышел...

Владимирцы могут увидеть фильм "Сто лет тому вперед"Космическая премьера. В широкий прокат вышел фильм "Сто лет тому вперед". Приключенческое кино с захватывающим сюжетом.В основе сценария - одноименная фантастическая повесть Кира Булычёва. Имена персонажей у многих на слуху. Коля Герасимов, Алиса Селезнёва. Полюбившиеся герои фильма "Гостья из будущего".В главных ролях - восходящие звезды - Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, а также уже знакомые зрителям Александр Петров, который сыграл злодея, Константин Хабенский - в образе профессора, а робота Вертера озвучил Федор Бондарчук.«Понравился. Фильм очень интересный, понравилось, как рассказали про будущее. Очень интересно было»«Сюжет кардинально отличается. И, в отличие от Других переделок, - здесь интересно»