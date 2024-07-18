В Селивановском районе прошли соревнования по велосипедному спорту - маунтинбайку В Селивановском...

В Селивановском районе прошли соревнования по велосипедному спорту - маунтинбайкуВ Селивановском районе в микрорайоне Ершово состоялись соревнования третьего этапа кубка региона по велосипедному спорту - маунтинбайку (кросскантри). В них приняли участие 84 спортсмена.Велосипедисты собрались со всей Владимирской области. А также из Рязани, Иванова и Одинцова Московской области. Они соревновались на специально оборудованных лесных трассах. Юные участники до 12 лет преодолевали дистанцию в 7 километров, а опытные - 20.