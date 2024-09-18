Вора сумок задержали полицейские в Муроме. Безработный местный житель прямо на улице похитил у пенсионерки сумку, в которой были кошелек с 9000 рублями, документы, банковские карты и телефон.

Вора сумок задержали полицейские в Муроме. Безработный местный житель прямо на улице похитил у пенсионерки сумку, в которой были кошелек с 9000 рублями, документы, банковские карты и телефон. Оперативники предполагают, что эта кража в карьере муромлянина не единственная. Как сообщили в УМВД по Владимирской области, в середине сентября в полицию обратилась 73-летняя жительница Мурома. Женщина