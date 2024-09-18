За период с 13 мая по 11 сентября было проверено более 336 тысяч гектаров лесов в 16 районах региона.

Сотрудники Россельхознадзора и минлесхоза провели обследование лесов Владимирской области для борьбы с карантинными вредителями. За период с 13 мая по 11 сентября было проверено более 336 тысяч гектаров лесов в 16 районах региона.В ходе обследования было установлено 210 феромонных ловушек для выявления опасных насекомых. Экспертиза в лабораториях показала наличие карантинных вредителей. Это большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач. Теперь специалисты принимают меры для предотвращения распространения этих вредителей и защиты лесов региона.Напомним, ранее мы писали, что