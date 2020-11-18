Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом более четверти века, подал в отставку в сентябре. Перед уходом он назначил своим первым заместителем бывшего руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом более четверти века, подал в отставку в сентябре. Перед уходом он назначил своим первым заместителем бывшего руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева.Сам Евгений Савченко после долгих лет губернаторства теперь работает в Совете Федерации России. Удостоверение сенатора он получил лично из рук председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая назвала его одним из самых успешных в стране глав регионов. В Совфеде он представляет законодательную власть Белгородской области.Место главы региона долгое время оставалось вакантным. Но в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин распорядился назначить на эту должность Вячеслава Гладкова, у которого тоже есть богатый опыт работы в региональной власти.До назначения Гладков работал вице-губернатором Ставропольского края, а также вице-губернатором Севастополя. Кроме того, политик является выпускником третьего потока "школы губернаторов". Так называют участников программы создания резерва управленческих кадров для государственной службы, которая действует с 2017 года. Она осуществляется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Над программой совместно работали специалисты Корпоративного университета Сбербанка, Российской академии народного хозяйства при Президенте России, а также Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московской школы управления "Сколково".