Приговор в законную силу не вступил.

Октябрьский районный суд вынес обвинительный вердикт в отношении сорокапятилетнего уроженца Грузии. Его признали виновным в попытке лишить жизни посетителя ресторана «Лосось и кофе».Конфликт начался в январе прошлого года из-за того, что потерпевший вмешался в разговор обвиняемого с девушкой. Спустя время мужчины случайно встретились в том же заведении вновь. Вторая встреча переросла в открытую драку, которую пытались пресечь окружающие.В разгаре потасовки фигурант достал перочинный нож и нанес сопернику два удара в область груди, сопровождая атаку угрозами убийства. Очевидцы успели оттащить нападавшего, тем самым сохранив жизнь пострадавшему.В суде вину злоумышленник не признал, утверждая, что действовал в целях самообороны. Несмотря на выплату компенсации в миллион рублей, его приговорили к шести годам лишения свободы.