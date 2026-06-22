Одно из главных направлений расходов — поддержка семей с детьми.

В Законодательном Собрании Владимирской области прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год. В обсуждении приняли участие депутаты, представители правительства и органов власти региона, Счетной и Общественной палат, Молодёжной думы, общественных объединений и активные граждане.Министр финансов Владимирской области Максим Васенин рассказал, что, несмотря на влияние внешних санкций, регион смог повысить уровень финансовой самодостаточности. Доходы областного бюджета выросли на 6,9 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Расходы составили 140 млрд рублей — это на 21,8 млрд рублей больше показателя предыдущего года. Более 60 % всех расходов направили на развитие социальной сферы.Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова подчеркнула: отчёт об исполнении бюджета — это не просто цифры, а реальное отражение того, как бюджетные средства повлияли на благополучие жителей и развитие территорий. По её словам, публичное обсуждение бюджета помогает услышать общественное мнение и скорректировать приоритеты на будущее.Одно из главных направлений расходов — поддержка семей с детьми: на эти цели выделили 38,6 млрд рублей (почти треть бюджета).Еще 36,7% бюджетных средств направили в муниципалитеты — на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в городах и районах. В полном объеме исполнены социальные гарантии участникам СВО и их семьям.Важным достижением назвали реализацию закона о кадетском образовании, принятого в 2025 году. Благодаря ему 22 школы региона получили дополнительное финансирование на горячее питание, обмундирование и улучшение материально‑технической базы кадетских классов.На выполнение наказов избирателей направили более 2,4 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в 2024‑м.Ольга Хохлова поблагодарила всех за активную гражданскую позицию и выразила уверенность, что совместными усилиями область продолжит устойчивое развитие.