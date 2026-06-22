Одно из главных направлений расходов — поддержка семей с детьми.
В Законодательном Собрании Владимирской области прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год. В обсуждении приняли участие депутаты, представители правительства и органов власти региона, Счетной и Общественной палат, Молодёжной думы, общественных объединений и активные граждане.
Министр финансов Владимирской области Максим Васенин рассказал, что, несмотря на влияние внешних санкций, регион смог повысить уровень финансовой самодостаточности. Доходы областного бюджета выросли на 6,9 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Расходы составили 140 млрд рублей — это на 21,8 млрд рублей больше показателя предыдущего года. Более 60 % всех расходов направили на развитие социальной сферы.
Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова подчеркнула: отчёт об исполнении бюджета — это не просто цифры, а реальное отражение того, как бюджетные средства повлияли на благополучие жителей и развитие территорий. По её словам, публичное обсуждение бюджета помогает услышать общественное мнение и скорректировать приоритеты на будущее.
Одно из главных направлений расходов — поддержка семей с детьми: на эти цели выделили 38,6 млрд рублей (почти треть бюджета).
Еще 36,7% бюджетных средств направили в муниципалитеты — на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в городах и районах. В полном объеме исполнены социальные гарантии участникам СВО и их семьям.
Важным достижением назвали реализацию закона о кадетском образовании, принятого в 2025 году. Благодаря ему 22 школы региона получили дополнительное финансирование на горячее питание, обмундирование и улучшение материально‑технической базы кадетских классов.
На выполнение наказов избирателей направили более 2,4 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в 2024‑м.
Ольга Хохлова поблагодарила всех за активную гражданскую позицию и выразила уверенность, что совместными усилиями область продолжит устойчивое развитие.