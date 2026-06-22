Главное карьерное событие нацпроекта «Кадры» состоится через несколько дней, 26 июня. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт

Главное карьерное событие нацпроекта «Кадры» состоится через несколько дней, 26 июня. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт одновременно во всех регионах страны и в онлайн-формате на сайте «Работа России» (www.trudvsem.ru). Площадками федерального этапа в нашем регионе станут: 17 филиалов регионального Кадрового центра «Работа России», торговые центры, вузы и колледжи. Что ждёт