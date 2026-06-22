Президент присвоил звание «Мать-героиня» Людмиле Бабочкиной из Юрьев-Польского.

Указом президента России Владимира Путина почетное звание «Мать-героиня» присвоено Людмиле Бабочкиной из Юрьев-Польского округа. Вместе с супругом Владимиром она воспитала 12 детей — шестерых сыновей и шестерых дочерей.Людмила Ильинична посвятила жизнь созданию условий для развития своих детей. Все они получили профессиональное образование, стали дисциплинированными работниками и пользуются авторитетом в своих коллективах. Еще в 2013 году заслуги супругов Бабочкиных были отмечены медалью «За любовь и верность».Укрепление института семьи и поддержка многодетных родителей являются приоритетами нацпроекта «Семья». Государство предлагает таким гражданам различные меры помощи, включая материнский капитал, льготную ипотеку и новые налоговые выплаты. Ранее почетное звание «Мать-героиня» получили уже 5 жительниц региона.