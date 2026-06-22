В октябре прошлого года 50-летний житель Казани приехал во Владимир к своему другу. Последний проживает на улице Василисина. 18 октября они распивали алкоголь. Гость вспомнил, что его

В октябре прошлого года 50-летний житель Казани приехал во Владимир к своему другу. Последний проживает на улице Василисина. 18 октября они распивали алкоголь. Гость вспомнил, что его владимирский друг недавно приобрёл пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку и попросил посмотреть оружие. Взяв оружие в руки и осмотрев его, гость увидел, что оно заряжено. Находясь в состоянии алкогольного