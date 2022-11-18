Москвичи приняли решение о формате празднования Нового года. Свое мнение на портале Активный гражданин высказали около 300 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи приняли решение о формате празднования Нового года. Свое мнение на портале "Активный гражданин" высказали около 300 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Большинство участников голосования поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, написал Собянин в своем . Мэр поблагодарил москвичей за активную позицию.Город реализует решение большинства. Встречу Нового года Москва посвятит нашим военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.Мэр счел целесообразным воздержаться от фейерверков и больших уличных концертов. Но столица встретит праздник светлой и украшенной, подчеркнул градоначальник."Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. Пригласим на "Елку Мэра" и другие праздничные представления детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", – рассказал Собянин.В праздничные дни будут работать парки, катки. Пройдет ставший уже традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". На его площадках состоятся новогодние утренники, праздничные экскурсии и другие мероприятия для семей мобилизованных москвичей.В парках откроется сбор гуманитарной помощи. Дети смогут отправить поздравительные открытки военнослужащим по Почте Деда Мороза."По договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов", – сообщил Собянин.Ранее мэр Москвы , что празднование Нового года не отменили даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. У людей должна быть возможность отметить традиционные праздники так, как они привыкли, убежден градоначальник.