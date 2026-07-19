18 июля в областном центре состоялся XIV культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня». Главными площадками традиционно стали пешеходная улица Георгиевская и Спасский холм. Для

18 июля в областном центре состоялся XIV культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня». Главными площадками традиционно стали пешеходная улица Георгиевская и Спасский холм. Для гостей подготовили насыщенную программу: от ярмарки ремесленников и дегустации гастрономических шедевров до ярких выступлений творческих коллективов. На Спасском холме с концертной программой «Вишнёвое настроение» выступили солисты и творческие коллективы города Владимира и Владимирской области.