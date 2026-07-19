Молитвенное шествие «По стопам Андрея Боголюбского» состоится 25–26 июля, а тяжелые вещи паломников повезут на спецтранспорте.

Традиционный Крестный ход «По стопам Андрея Боголюбского» состоится на территории Владимирской области 25–26 июля. Молитвенное пешее шествие организуется уже восьмой год подряд и посвящено памяти святого благоверного князя. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской епархии.Маршрут общей протяженностью 42 километра пролегает от места рождения князя в селе Кидекша до места его трагической кончины в посёлке Боголюбово. Возглавит паломническое шествие митрополит Никандр. Для участников организуют трансфер из Владимира, питание, а также ночлег в селе Мордыш на полу в храме или в палатках МЧС, для чего верующим необходимо взять с собой спальные мешки и туристические коврики.Организаторы отмечают, что тяжелые вещи участников будут перевозиться между остановками на автомобиле «Газель». Паломникам рекомендуют иметь при себе удобную разношенную обувь, небьющуюся посуду, средства гигиены, дождевик и индивидуальную аптечку. Для участия в масштабном мероприятии требуется предварительная запись через паломнический центр.Ранее сообщалось, что