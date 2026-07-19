За последний год в регионе резко подорожало горючее, опередив по темпам роста общероссийские показатели из-за ремонтов на НПЗ.

Моторное топливо во Владимирской области выросло в цене на 29,53% за последние 12 месяцев. Как сообщили в пресс-службе Банка России, только за июнь 2026 года прирост стоимости автомобильного горючего в регионе составил 13,88%, существенно опередив средние показатели по стране.Специалисты регулятора связывают столь резкий скачок с сокращением предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, что совпало с периодом плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Дополнительными факторами, подстегнувшими рост цен в начале лета, стали перестройка логистических цепочек, увеличение сроков доставки сырья, а также традиционно высокий сезонный спрос со стороны местных автомобилистов.В целом годовая инфляция во Владимирской области в июне ускорилась до 6,86%, что оказалось выше общероссийского уровня (6,02%). Помимо бензина и дизельного топлива, в регионе зафиксировано заметное удорожание сахара, плодоовощной продукции, сотовой связи и коммунальных услуг.Ранее сообщалось, что