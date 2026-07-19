Высокую оценку мастерства на престижном Всероссийском фестивале народной культуры «Наследники традиций» получил учащийся Демидовской школы Матвей Саргатов. Он признан лучшим в номинации

Высокую оценку мастерства на престижном Всероссийском фестивале народной культуры «Наследники традиций» получил учащийся Демидовской школы Матвей Саргатов. Он признан лучшим в номинации «Народный костюм». Фестиваль проходил в Вологодской области и объединил 200 лучших юных мастеров из 25 регионов страны. От нашего региона выступал Матвей. Он рассказал о традициях Владимирского края на выставке декоративно-прикладного творчества. Вместе