Бензин поставляется по госконтрактам.

В адрес общественных организаций поступают сигналы от бюджетников, которые жалуются на некачественное топливо, поставляемое по госконтрактам.В Торгово-промышленной палате Владимирской области провели совещание на тему качества автомобильного топлива. В рамках проекта «Трасса: комплексная безопасность автомобилистов» проблемой занимается организация «Народный контроль».«Эксперты «Народного контроля» побывали на 29 заправках в пяти муниципальных образованиях и лишь в Вязниковском районе обнаружили некачественную продукцию. На одной из автозаправок торговали запрещённым дистиллятом газового конденсата», - рассказал председатель правления общественной организации Алексей Смирнов,При этом по итогам 2020 года Владимирская область стала одной из лучших в ЦФО по качеству ГСМ.По мнению Алексея Смирнова, качество улучшилось после того как в 2019 году появился «черный список» АЗС, а к контролю подключилась прокуратура.Однако оптовая цена на нефтепродукты растёт, а значит возникает опасность появления на рынке недобросовестных поставщиков. В адрес общественников уже поступают сигналы от бюджетников, которые жалуются на некачественное топливо. Такие сообщения пришли от водителей скорой помощи из Петушинского района.Бороться с недобросовестными поставщиками должны заказчики. В «Народном контроле» уверены, что необходимо предъявлять более строгие условия к проверке качества, а компании, поставляющие низкопробную продукцию необходимо не допускать к торгам.