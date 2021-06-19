Съезд партии проходит в субботу, 19 июня, в Москве. В мероприятии участвует президент России Владимир Путин.

Съезд партии проходит в субботу, 19 июня, в Москве. В мероприятии участвует президент России Владимир Путин.В ходе своего выступления на съезде глава государства предложил включить в федеральную часть партийного списка кандидатов на думских выборах министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, а также уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву.По словам Путина, в первой пятерке следует быть как опытным политикам, так и новичкам. Кандидаты должны представлять наиболее важные направления развития страны, считает глава государства.Президент выразил уверенность, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах. "Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, – сказал он.Глава государства отметил, что не сомневается в возможности "Единой России" добиться победы. "Но это не самоцель, это – доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность", – добавил Путин.Владимир Путин в четверг, 17 июня, подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу. Голосование пройдет три дня – с 17 по 19 сентября. Это позволит снизить риски заражения коронавирусом.Одновременно с думской кампанией состоятся региональные и муниципальные выборы. Граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.