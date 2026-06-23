Проект приурочен к Году единства народов России.

На центральной площади имени Ленина в Камешкове начала работу передвижная фотовыставка под названием «СВОи», приуроченная к Году единства народов России. Вниманию посетителей представлены 30 портретов и личных историй соотечественников, вставших на защиту Родины.Экспозиция наглядно демонстрирует, как представители различных национальностей страны плечом к плечу несут службу в зоне боевых действий. Эти портреты стали живым доказательством межнационального братства, где бойцы доверяют боевым товарищам свои жизни.Руководитель Совета народных депутатов Камешковского округа Надежда Игонина подчеркнула высокую важность проекта. По ее словам, такие выставки помогают сберечь историческую правду, служат примером сплоченности и воспитывают у молодого поколения чувство патриотизма.