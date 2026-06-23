Конкурс говорящих задниц. Зрителей - тьма! Как положено - эстрада, микрофон на соответствующем уровне... Выходит француз, снимает штаны, разворачивается к микрофону тылом, раздается:
- Здравствуйте!
Овация, восторг. Выходит англичанин, проделывает то же самое - в динамиках раздается:
- Здравствуйте, дамы и господа!
Восторгу нет предела. Выходит русский. Снимает штаны, разворачивается...
В динамиках:
- Кха-кха.
Не поняли.
- Кха-кха.
Свист, недовольство.
- Кха-кха. Туликов - песня о Родине!
еще анекдот!